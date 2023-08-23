İstanbul'da polisin, torbacıyı kovaladığı an kamerada Motosikletli uyuşturucu satıcılarını fark eden polis ekipleri kovalamaya başladı. Yakalanan şüphelinin 27 suç kaydı bulunurken, yaşanan anlar kameraya yansıdı.

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İHA

İstanbul Beyoğlu'nda hararetli anlar yaşandı.

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, Sururi Mehmet Efendi Mahallesi’nde uyuşturucu satışı yapıldığını tespit etti.

Bunun üzerine mahallede kontrol başlatan polis ekipleri, o esnada iki şüpheli şahsın plakasız bir motosikletle sokağa giriş yaptığını fark etti.

Uyuşturucu paketini açtı, kaçmaya başladı

Motosikletin arka koltuğunda yer alan şahıs, polis ekiplerini fark ettiği esnada elindeki uyuşturucu dolu paketi yere atarak bir anda koşmaya başladı.

Bunun üzerine harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, motosiklet sürücüsü Tahsin G.‘yi yakalamayı başardı.

27 suç kaydı bulundu

Olayın ardından motosiklet sürücüsü Tahsin G.’nin “kasten yaralama” ve “hırsızlık” dahil 27 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Uyuşturucu paketinde ise 30 parça satışa hazır marihuana ele geçirildi.

Cezavini boyladı

Ayrıca şahsa 8 bin 721 lira da idari para cezası kesildi. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.