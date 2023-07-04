İstanbul'da polisleri taşıyan zırhlı araç yandı Kuzey Marmara Otoyolu'nda, özel hareket polislerinin içinde bulunduğu zırhlı aracın motor kısmında yangın ve sonrasında yangını söndürme mücadelesi kameralara yansıdı.

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DHA

Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Havalimanı istikametinde seyir halinde olan ve özel hareket polislerini taşıyan zırhlı aracın motor kısmından alevler yükselmeye başladı.

Dumanları fark eden sürücü, zırhlı aracı yolda güvenli bir yere park etti.

Araçta bulunan özel hareket polisleri dışarı çıkarak, yangın söndürme tüpü ile müdahale etmeye çalıştı.

Vatandaşlar seferber oldu

Bazı sürücüler de araçlarını durdurarak, yangını söndürmek için seferber oldu.

Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaşananlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.