İstanbul'da polisten denetim! Minibüse yolcu gibi binince olanlar oldu Sivil trafik polislerinin yolcu gibi bindiği minibüste cep telefonu kullandığı için ceza uygulanan sürücü, "Hakkımı helal etmiyorum, ceza evrakını da imzalamıyorum" dedi.

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DHA

Trafikte asayiş ve güveni sağlamak adına denetimler devam ediyor.

Taksi şoförleri, minibüs sürücüleri sık sık kural ihlallerine karışınca ekipler farklı bir yol denedi.

Tehlikeye yol açan sürücülere ceza kesildi

İstanbul'da harekete geçen sivil trafik polisleri, Kadıköy'de denetimde, fazla yolcu alan, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan, emniyet kemeri takmayan ve trafik güvenliğini tehlikeye atan şoförlere ceza kesti.

Polis minibüse yolcu gibi bindi

Şoförlerin ehliyetleri, yolcu taşımacılığıyla ilgili belgeleri ve koltuk sayısına göre fazla yolcu alımıyla ilgili kontroller de yapıldı.

Denetimler esnasında yolcu gibi minibüse binen sivil trafik polisleri, şoförlerin kurallara uyup uymadığını ve fazla yolcu alıp almadıklarını kontrol etti.

"Ruhsatım askıya alındığı için ceza yazıldı"

Bir şoför, "Sürekli yapılsa iyi olur derim, özellikle bu hatta Pendik- Kadıköy hattında sürekli yapılsa." diye konuştu. Başka bir minibüs şoförü ise, "Ruhsatım askıya alındığı için ceza yazıldı. Araba bağlandı cezası odur. Bir iki gün bağlanacak." dedi.

"Hakkımı helal etmiyorum"

Cep telefonu kullanmaktan ceza yazılan bir minibüs şoförü ise, "Her şey yasak, ne yapacağız ağabey. Telefonu kulağıma da götürmedim, elimdeydi. Sadece açmıştım buraya bırakmıştım. Haksız yere ceza yiyorum. Telefonu kulağıma koysam haklılar. Hakkımı helal etmiyorum. Bütün yolculara sorun, benden bir şikayetleri var mı? İlk defa cep telefonundan ceza yedim. Ceza evrakını da imzalamam." diye konuştu.

Minibüs şoförüne bin 500 lira para cezası uygulandı.

16 bini aşkın ceza kesildi

Yapılan denetimlerde 6 minibüs şoförüne, fazla yolcu almak, saygısız araç kullanmak, cep telefonu kullanmak ve emniyet kemeri takmamak gibi kural ihlallerinden toplam 16 bin 154 lira para cezası kesilirken, 2 minibüs belediye çalışma ruhsatının iptal olması sebebiyle trafikten men edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)