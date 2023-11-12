Haberler



3. Sayfa



İstanbul'da polisten kaçan gencin dayak yeme anları

İstanbul'da polisten kaçan gencin dayak yeme anları Ümraniye’de motosikletli bir şahıs, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak birkaç sokak kaçtıktan sonra yakalandı. Sokak sokak kaçan şahıs, ani fren yapmasına neden olduğu aracın sürücüsünden de dayak yedi