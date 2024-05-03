İstanbul'da polisten kaçan şahıs balkondan balkona atlayarak kaçtı Suçlu şahsı yakalamaya yönelik düzenlenen operasyonda, polisin baskın yapacağını öğrenen adam 18. katta bulunan evinin balkonundan diğer balkonlara atlayarak kaçarken o anlar, komşusunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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İHA

İstanbul'da ilginç kaçış olayını görenler şaşırıp kaldı...

Esenyurt ilçesinde dün akşam saatlerinde polis ekipleri, sitedeki bir rezidansa operasyon düzenledi.

18. kattan atladı

Operasyon sırasında yabancı uyruklu bir şahıs, kaçmak için 18. katın balkonundan alt kattaki evin balkonuna atladı.

17. katta yaşayan kadın, adamı gördüğünde büyük bir şok yaşarken balkon kapısını açmayarak tekrar inmesini istedi.

Bunun üzerine şahıs, iki kat daha aşağı inerek kaçtı.

O anlar kamerada

Yaşanan ilginç anlar ise komşu kadının cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)