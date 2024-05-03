İHA
İstanbul'da ilginç kaçış olayını görenler şaşırıp kaldı...
Esenyurt ilçesinde dün akşam saatlerinde polis ekipleri, sitedeki bir rezidansa operasyon düzenledi.
18. kattan atladı
Operasyon sırasında yabancı uyruklu bir şahıs, kaçmak için 18. katın balkonundan alt kattaki evin balkonuna atladı.
17. katta yaşayan kadın, adamı gördüğünde büyük bir şok yaşarken balkon kapısını açmayarak tekrar inmesini istedi.
Bunun üzerine şahıs, iki kat daha aşağı inerek kaçtı.
O anlar kamerada
Yaşanan ilginç anlar ise komşu kadının cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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