İstanbul’da polisten kaçan şüpheli yakalanınca yumruk atmaya çalıştı Polis kontrolüne girmekten korkan şahıs, ekiplerden kaçarken kazaya karıştı. Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli, direndiği esnada polis memurunun parmağını çatlattı.

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İHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı.

Bölgede devriye gezen polis ekiplerini gören 26 yaşındaki Abdurrahman A., kaçmaya başladı.

Bunun üzerine polis ekipleri, şahsı bulabilmek için aramaya başladı.

Kaçarken motosiklete çarptı

Bir süre sonra polisin tekrar bulduğu şahıs, kaçarak seyir halinde olan Erdoğan A. idaresindeki motosiklete çarptı.

Kontrolden çıkan motosiklet de park halinde olan hafif ticari araca çarptı.

Motosiklet sürücüsü yara almazken arkasındaki yolcu Fatih D., yere düşerek hem başından hem de kolundan yaralandı.

Yaşanan kovalamaca sonucunda kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Polise saldırdı

Şahıs, gözaltına alınacağı esnada direnerek polis memuruna yumruk atmaya çalıştı. Ardından ekipler kelepçe takacağı sırada şahıs, diğer polis memurunun baş parmağını çatlattı.

Güçlükle etkisiz hale getirilen şahıs gözaltına alınarak polis otosuna konuldu. Düşerek yaralanan Fatih D. için ise olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Tedavisi olay yerinde yapılan genç, taburcu edildi. Yaşananlar ise hem cep hem de güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Para cezası yediler

Emniyete götürülen Abdurrahman A., motosikletine zarar verdiği Erdoğan A.’ya 2 bin lira ödeme yaparken, Rahmatullah U.‘ya ise zararı karşılığında 5 bin lira verdi.

Ödeme sonrasında iki vatandaş şikayetçi olmaktan vazgeçti. Ardından emniyette ifadesi alınarak “görevli memura mukavemet” ve “yaralanmalı kazaya sebebiyet verme” suçlarından adli işlem yapılan Abdurrahman A., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.