İstanbul'da polisten kaçan şüpheliyi esnaf çelme atarak durdurdu Polisten kaçan şüpheliyi esnafın çelme atarak durdurması ve şüphelinin darbedilmesi çevredekiler tarafından cep telefonuna kamerasıyla görüntülendi.

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DHA

Yurtta huzur ve güveni sağlamak için çabalayan güvenlik güçleri, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İstanbul'un Fatih ilçesinde Laleli Mesihpaşa Caddesi'nde 8 Ekim Pazar günü akşam saatlerinde güvenlik güçleri, bu kapsamda denetim yapmak istedi.

Polis ekipleri caddede denetim yaparken siyahi bir kişinin kimliğini kontrol etmek istedi.

Şüpheli, polislerin uyarısının ardından caddede yaya olarak kaçmaya başladı. Polisler ile şüpheli arasında kovalamaca yaşandı.

Esnaf çelme atarak durdurdu

Çevredeki esnaf, bağırmaları ve hareketliliği görünce polislerin bir kişiyi kovaladığını fark etti.

Esnaf, kendilerine doğru koşan kişiyi çelme atarak yere düşürdü. Esnaf yerdeki şüpheliyi bir süre darbetti.

Kısa süre sonra polis ekiplerinin gelmesiyle şüpheli polislere teslim edildi.

O anlar kaydedildi

Şüpheli ters kelepçe takılarak polis merkezine götürülürken, yaşanan kovalamaca ve şüphelinin çelme atılarak durdurulup polise teslim edildiği anları bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)