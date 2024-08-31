İstanbul'da polisten kaçarken öldü Polisten kaçıp arkadaşlarının evine saklanan yabancı uyruklu bir şüpheli, binanın çatı katındaki daireden düşerek hayatını kaybetti.

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DHA

İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Kocasinan Merkez Mahallesi'nde yolda yürüyen 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi.

Bunun üzerine kaçmaya başlayan 3 kişiden 2'si kısa süre içerisinde yakalandı.

20'li yaşlardaki bir kişi ise kaçarak 3 katlı binanın çatı katına saklandı. Polis ekipleri de eve saklanan şüphelinin peşinden gitti ve çatı katındaki dairenin kapısını çaldı.

ÇATIDAN DÜŞTÜ, ÖLDÜ

Kaçan şüpheli henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 katlı binanın çatı katından yola düştü. Polis, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü belirledi.

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı ile olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde ve binada inceleme yaptı.

İncelemelerin ardından ceset kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisten kaçan kişinin saklandığı evde arkadaşlarının ikamet ettiği öğrenilirken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

"POLİS KİMLİK SORMUŞ, ŞÜPHELİ KAÇMIŞ"

Bir mahalleli ise, "Arkadaşlarına 'Atlayan çocuk sizinle mi oturuyor' dedim. 'Yok, bu akşam geldi, denize gidecektik. Alışveriş için dışarıya çıkmıştık' dedi. Polisler bunlara kimlik sormuş. Bu koşa koşa eve geldi. Polis kapıyı çaldı herhalde oda kendini attı" diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)