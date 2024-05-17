İHA

İstanbul'da pompalı tüfekli adam, panik dolu anlara neden oldu.

Zeytinburnu ilçesi Telsiz Mahallesi'nde bir kişi, evinin penceresinden pompalı tüfekle havaya ateş etti.

O anlar ekipleri harekete geçirdi

Dehşet anlarının sosyal medyaya yansımasının ardından polis ekipleri, harekete geçerek çalışma başlattı.

Yakalandı

Yapılan incelemeler sonucunda kimliği belirlenen H.B. (33) isimli şahıs, dün evinde kıskıvrak yakalandı.

Şüphelinin, videoyu bir süre önce çektiği ve zaman zaman sosyal medyadan paylaştığı belirlendi.

Şüpheli şahıs gözaltına alındı

Yakalanan şüphelinin, “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)