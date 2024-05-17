İHA
İstanbul'da pompalı tüfekli adam, panik dolu anlara neden oldu.
Zeytinburnu ilçesi Telsiz Mahallesi'nde bir kişi, evinin penceresinden pompalı tüfekle havaya ateş etti.
O anlar ekipleri harekete geçirdi
Dehşet anlarının sosyal medyaya yansımasının ardından polis ekipleri, harekete geçerek çalışma başlattı.
Yakalandı
Yapılan incelemeler sonucunda kimliği belirlenen H.B. (33) isimli şahıs, dün evinde kıskıvrak yakalandı.
Şüphelinin, videoyu bir süre önce çektiği ve zaman zaman sosyal medyadan paylaştığı belirlendi.
Şüpheli şahıs gözaltına alındı
Yakalanan şüphelinin, “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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