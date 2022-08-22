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- İstanbul'da rahatsızlanan kadını araçlarına almayan taksiciler
İstanbul'da rahatsızlanan kadını araçlarına almayan taksiciler
Mecidiyeköy’de 2 kişinin refakatiyle taksiye binmeye çalışan hasta kadını taksi sürücüleri aracına almadı. O anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.
- 22.08.2022 - 21:34
- Güncelleme : 22.08.2022 - 21:45
İstanbul, taksicilerin tepki çektikleri bir olaya daha ev sahipliği yaptı.
Son olay Mecidiyeköy’de meydana geldi.
Kimliği bilinmeyen bir kadın rahatsızlanıp yürümekte güçlük çekince koluna girdiği 2 vatandaş ile taksi aramaya başladı.
Hasta kadını almadılar
İHA'nın haberine göre cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda taksi sürücülerinin hasta kadını araçlarına almadıkları görüldü.
Taksicilerin kadını araçlarına almayarak uzaklaştığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul'da rahatsızlanan kadını araçlarına almayan taksiciler VİDEO