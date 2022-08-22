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    İstanbul'da rahatsızlanan kadını araçlarına almayan taksiciler

    Mecidiyeköy’de 2 kişinin refakatiyle taksiye binmeye çalışan hasta kadını taksi sürücüleri aracına almadı. O anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.
    • 22.08.2022 - 21:34
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 21:45
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    İstanbul'da rahatsızlanan kadını araçlarına almayan taksiciler

    İstanbul, taksicilerin tepki çektikleri bir olaya daha ev sahipliği yaptı.

    Son olay Mecidiyeköy’de meydana geldi.

    Kimliği bilinmeyen bir kadın rahatsızlanıp yürümekte güçlük çekince koluna girdiği 2 vatandaş ile taksi aramaya başladı.

    Hasta kadını almadılar

    İHA'nın haberine göre cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda taksi sürücülerinin hasta kadını araçlarına almadıkları görüldü.

    Taksicilerin kadını araçlarına almayarak uzaklaştığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    İstanbul'da rahatsızlanan kadını araçlarına almayan taksiciler VİDEO


    İstanbul da rahatsızlanan kadını araçlarına almayan taksiciler #1


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