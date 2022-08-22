Mecidiyeköy’de 2 kişinin refakatiyle taksiye binmeye çalışan hasta kadını taksi sürücüleri aracına almadı. O anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

İstanbul, taksicilerin tepki çektikleri bir olaya daha ev sahipliği yaptı.

Son olay Mecidiyeköy’de meydana geldi.

Kimliği bilinmeyen bir kadın rahatsızlanıp yürümekte güçlük çekince koluna girdiği 2 vatandaş ile taksi aramaya başladı.

Hasta kadını almadılar

İHA'nın haberine göre cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda taksi sürücülerinin hasta kadını araçlarına almadıkları görüldü.

Taksicilerin kadını araçlarına almayarak uzaklaştığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'da rahatsızlanan kadını araçlarına almayan taksiciler VİDEO









