DHA
İstanbul Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde bir seyyar satıcı, aracıyla caddedeki fırının önüne geldi.
Satıcı pide almak için sırada bekleyen vatandaşlara pide satmak istedi.
Fırın sahibinin satıcıya tepki göstermesi üzerine 2 kişi arasında tartışma çıktı.
"SEN BUNU YAPAMAZSIN"
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar, birbirlerinin üstüne yürüdü. Fırın sahibi, "Sen bunu yapamazsın" diyerek seyyar satıcıya bağırdı.
Bu sırada vatandaşların araya girmesiyle kavga büyümeden sona erdi. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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