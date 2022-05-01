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    İstanbul'da restoranda yemeği boğazına kaçan kadın müdahaleyle kurtarıldı

    Fatih'te kız çocuğuyla birlikte hamburger yiyen kadının boğazına yemek kaçtı. Restoran çalışanı, kadını heimlich manevrasıyla müdahale etti.
    • 01.05.2022 - 16:22
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    İstanbul'da restoranda yemeği boğazına kaçan kadın müdahaleyle kurtarıldı

    İstanbul'un Fatih ilçesi Millet Caddesi üzerinde bulunan bir restorana kızıyla birlikte giren kadın, hamburger sipariş etti.

    Yemeğini yediği sırada ise kadının boğazına yemek kaçtı.

    Bu esnada kadının boğulduğunu gören personeller durumu restoran yöneticisine haber verdi.

    İHA'nın haberine göre, ilk yardım eğitimi almış olan restoran yöneticisi, hemen kadının yardımına koştu.

    Burada “Heimlich manevrası” yöntemiyle müdahalede edilen kadın, hayata tutundu.

    "Nefes alamadığını fark ettim"

    Yaşananları anlatan restoran yöneticisi Serhat Can Aygül, “Müşterimiz servisten yemeğini alıp çocuğuyla beraber oturmuş. Masada yemeğini yerken boğazına yemek kaçıyor. Ben de o sırada ofiste işlerimizi hallediyordum. Vardiya müdürü bana seslendi. O sırada ben de acil bir şey olduğu için koştum. Lobiye çıktığımda müşterinin boğazına yemek kaçtığını ve nefes alamadığını fark etmiştim. Heimlich manevrası yaparak müşterinin boğazından yemeği çıkardık.

    İstanbul da restoranda yemeği boğazına kaçan kadın müdahaleyle kurtarıldı #1

    "Müşteri bana sarılıp ağladı"

    Sonra kendisi bana teşekkür etti. Sarıldı ve ağladı. Biz de duygulandık. Restorandan ayrıldı. Biz de geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Gerekirse hastaneye götürebileceğimizi, refakatçi olabileceğimizi söyledik. Kabul etmedi” dedi.

    "Nefessiz kalıp bilincini kaybedecekti"

    Müşterinin çocuğuyla beraber oturduğunu söyleyen Aygül, “Kız çocuğu vardı. Çocuğa da çok üzüldük. ‘Anne’ diyerek ağlıyordu. Hamburger almıştı. Onu tüketiyordu. Müdahale etmeseydik nefessiz kalıp bilincini kaybedecekti. Biz yardımcı olamasaydık 112’yi arayacaktım. Durumu hemen bildirecektik. Allah’tan müdahalemiz başarıyla sonuçlandı. Kadının hayatını kurtarmış olduk" ifadelerini kullandı.

    İstanbul da restoranda yemeği boğazına kaçan kadın müdahaleyle kurtarıldı #2


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