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    İstanbul'da Rus turistlerin 225 bin liralık çanta hırsızlığı kamerada

    Bir AVM’deki lüks mağazaya giren Rus uyruklu 2 şüpheli, 225 bin lira değerindeki çantayı x-ray cihazından geçirmek için düzenekli çantanın içerisine koyarak çaldı.
    • İHA
    • 10.06.2021 - 09:15
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 09:39
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    İstanbul'da Rus turistlerin 225 bin liralık çanta hırsızlığı kamerada

    Geçtiğimiz perşembe günü saat 12.30 sıralarında İstanbul Sarıyer İstinye Katar Caddesi üzerindeki bir AVM’ye yeşil şapkalı, siyah paltolu ve renkli sırt çantalı bir şahıs girdi.

    Lüks bir mağazada bir süre dolanan şahıs, etrafı kolaçan ettikten sonra 225 bin lira değerindeki bir çantayı kaşla göz arasında çaldı.

    KURDUĞU DÜZENEKLE X-RAY'DEN GEÇTİ

    Çantayı boynunda asılı olan diğer bir düzenekli çantanın içerisine koyan şahıs, bu sayede x-ray cihazına yakalanmadan mağazadan ayrıldı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

    İstanbul'da Rus turistlerin 225 bin liralık çanta hırsızlığı kamerada VİDEO


    İstanbul da Rus turistlerin 225 bin liralık çanta hırsızlığı kamerada #1

    ÇANTAYI GÖRÜNMEYİNCE KAMERA KAYITLARI İZLENDİ

    Olayın ardından mağaza yetkilisi Merve Ç., çantanın yerinde olmadığını fark ederek güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda şahsın, çantayı çalarak mağazadan ayrıldığı tespit edildi.

    Yetkili bunun üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

    İstanbul da Rus turistlerin 225 bin liralık çanta hırsızlığı kamerada #2

    ADIM ADIM TAKİP EDİLDİLER

    Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, çantayı çalan şahsın yanında başka biriyle taksiye binerek AVM’ye geldiklerini tespit etti. Bunun üzerine taksi sürücüsü Selahattin K.’ye ulaşan Sarıyer polisi, şahısların Şişli Harbiye Halaskargazi Caddesi üzerinden taksiye bindiklerini belirledi.

    İstanbul da Rus turistlerin 225 bin liralık çanta hırsızlığı kamerada #3

    225 BİN LİRALIK ÇANTA, POŞETE SARILMIŞ HALDE BULUNDU

    Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri devam eden çalışmalarda Rus uyruklu olduklarını belirledikleri 2 şahsın, Mecidiyeköy’de bir AVM’de de başka bir hırsızlık olayına karıştıklarını tespit etti. Bunun üzerine adım adım takibe başlayan polis ekipleri, şahısların Şişli’de bir otelde kaldıklarını belirledi. Otel odasına baskın düzenleyen polis, 38 yaşındaki Ivan F. ve 42 yaşındaki Sergei C.’yi kıskıvrak yakaladı.

    İstanbul da Rus turistlerin 225 bin liralık çanta hırsızlığı kamerada #4

    RUS HIRSIZLAR TUTUKLANDI

    Otel odasında arama yapan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızların çaldığı 225 bin liralık çantayı havalandırma boşluğunda poşete sarılmış halde buldu. Aramalarında ardından gözaltına alınan 2 Rus hırsız ve ele geçirilen çanta, emniyete götürüldü.

    Odada yapılan aramalar da kameralara yansıdı. Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri tamamlanan 2 Rus şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çanta ise mağaza yetkilisine teslim edildi.

    İstanbul da Rus turistlerin 225 bin liralık çanta hırsızlığı kamerada #5

    İstanbul da Rus turistlerin 225 bin liralık çanta hırsızlığı kamerada #6

    İstanbul da Rus turistlerin 225 bin liralık çanta hırsızlığı kamerada #7

    İstanbul da Rus turistlerin 225 bin liralık çanta hırsızlığı kamerada #8

    İstanbul da Rus turistlerin 225 bin liralık çanta hırsızlığı kamerada #9

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