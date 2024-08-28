DHA

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul’un kuzeyinde yağış etkisini göstermeye başladı.

Kentte etkili olan şiddetli yağış, hava trafiğini ise olumsuz etkiliyor.

UÇAKLAR HAVADA TUR ATIYOR

İstanbul’da etkili olan şiddetli yağmur ve elektrik yüklü CB bulutları nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalan uçaklar, havada tur atmak zorunda kaldı.

PİLOTLAR ANBEAN BİLDİRİ GEÇİYOR

Pilotlar, hava trafiğini düzenleyen kontrolörlere gördükleri olumsuz hava koşullarının olduğu koordinatlar konusunda bilgi veriyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)