DHA
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul’un kuzeyinde sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.
Kentte etkili olan şiddetli yağış, hava trafiğini ise olumsuz etkiliyor.
UÇAKLAR HAVADA TUR ATIYOR
İstanbul’da etkili olan şiddetli yağmur ve elektrik yüklü CB bulutları nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalan uçaklar, havada tur atmak zorunda kaldı.
PİLOTLAR ANBEAN BİLDİRİ GEÇİYOR
Pilotlar, hava trafiğini düzenleyen kontrolörlere gördükleri olumsuz hava koşullarının olduğu koordinatlar konusunda bilgi veriyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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