DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası İstanbul'da beklenen yağış sabah saatlerinde başladı.
Sağanak yağışın etkisini göstermesinin ardından Bakırköy'de sık sık kazaların yaşandığı alt geçit, sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından sularla doldu.
SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞATTI
Sahil yolunu kullanan araçlar, göle dönen alt geçitten geçmekte zorlandı. Su baskını nedeniyle trafikte uzun araç kuyruğu oluştu. Biriken su ise kısa sürede İSKİ ekipleri tarafından tahliye edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış