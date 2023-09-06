İstanbul'da sağanak yağış sele sebep oldu! Hasar gün ışığıyla günyüzüne çıktı Kentte akşam saatlerinde başlayan ve birçok noktada sele dönüşen yağışların ardından 2 kişi hayatını kaybederken 12 kişi ise yaralandı. Selin ardından sabah saatlerinde Mobilyacılar Sitesi'ndeki hasar havadan görüntülendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Türkiye kavurucu bir yaz geçirdi... Eylül ayıyla birlikte mevsim normalleri üzerinde yağan yağışlar ise bazı kentlerde sele sebep oldu. Yurdun batı kısmında etkili olan sağanak sonrası Kırklareli, Çanakkale gibi illerde sel felaketi yaşandı. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ve İstanbul Valiliği'nden yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen sağanak akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Gece boyunca etkisini sürdürmesi beklenen yağış sonrası İstanbul'da hayat durma noktasına geldi. 2 kişi hayatını kaybetti Özellikle Başakşehir, Arnavutköy ve Küçükçekmece sağanak yağışın ardından sel felaketi korkutan boyutlara geldi. Valilik, Başakşehir ve Küçükçekmece'de sel sularına kapılan iki kişinin hayatını kaybettiğini, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı. Mobilyacılar sitesi tanınmaz hale geldi Kentte sağanak yağış nedeniyle birçok noktada hasar oluşurken İkitelli'de bulunan mobilyacılar sitesini de su bastı. Kısa sürede oluşan sele kapılan araçlar mağazalara girerken, mobilyalar tanınmaz hale geldi. Mobilyacılar sitesindeki hasar bu sabah havadan görüntülendi. Halkalı Gümrüğü'nde sel Bir diğer yandan kentte Halkalı Gümrüğü'nde de yağışlar su baskınlarına neden oldu. Gümrük çalışanları ve işlemler için gümrükte bulanan şoförler, yükselen sular nedeniyle mahsur kaldı. Havadan çekilen görüntülerle selin boyutu gözler önüne serildi. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)

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