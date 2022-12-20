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    İstanbul'da sağlık çalışanına şiddet

    İstanbul Bağcılar'da bir aile hekimi, Aile Sağlığı Merkezi'nde bekleyen bir şahıs tarafından darbedildi.
    • 20.12.2022 - 20:47
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 20:48
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    İstanbul'da sağlık çalışanına şiddet

    Son dönemlerde sağlık çalışanlarına şiddet olayı gündemden düşmüyor..

    Şiddetin son adresi ise İstanbul.

    Bağcılar ilçesinde bulunan Çınar Aile Sağlığı Merkezi'nde bir saate yakın süre bekleyen bir kişi çalışanların dikkatini çekti. Doktor Mahmut Doğan'a haber verildi.

    "Hasta değilsen içeride bekleyemezsin"

    Doktor Doğan, şüpheli kişiye "Hasta değilsen içeride bekleyemezsin" dedi.  Şüpheli ise çıkmayacağını belirterek tartışmaya başladı.

    Darbedilen doktor tedavi altında

    Çıkan tartışma sonucu, şüpheli doktor Mahmut Doğan'a saldırdı. Yüzüne darbe alan doktor Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

    Saldırgan ise gözaltına alındı.

    İstanbul Bağcılar'da bir aile hekimi darbedildi VİDEO

    İstanbul da sağlık çalışanına şiddet #1

    İstanbul da sağlık çalışanına şiddet #2


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