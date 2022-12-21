İstanbul’da sağlık çalışanının burnunu kıran sanık, 2 yıl 2 ay hapis cezası aldı

Sağlık çalışanı Mustafa Yaşar’ın burnunu kırdığı gerekçesiyle yargılanan Hakan Coşkun, 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul’da, Ümraniye Devlet Hastanesi’nde çalışan Mustafa Yaşar’ın burnunu kıran Hakan Coşkun, Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada hakim karşısına çıktı.

Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada söz alan müşteki avukatı, şu açıklamalarda bulundu:

“Sanığın, müvekkil Mustafa Yaşar'ı darbederek kemik kırığı ve kalıcı iz oluşturacak şekilde yaraladığı sabittir. Bu nedenle cezalandırılmasına ve indirim maddelerinin uygulanmamasına karar verilmesini talep ediyoruz.”

Meşru müdafaa talep edildi

DHA’nın haberine göre; sanık avukatı ise, "Müvekkil eylemi, müştekinin kendisine karşı sarf ettiği küfürler nedeniyle ve zarar vereceğinden korkarak gerçekleştirmiştir. Öncelikle meşru müdafaa, mahkemenizce kabul edilmemesi halinde haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını, ayrıca daha önce sabıkası olmadığı ve sosyal durumu gözetilerek lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ederiz." diye konuştu.

2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası verildi

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Hakan Coşkun'u, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama suçundan 2 yıl 2 ay 7 gün hapsi cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanık Hakan Coşkun'un, sağlık çalışanına yönelik tehdit suçundan ise üzerine atılı suçu işlediği sabit olmadığından beraatine karar verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hakan Coşkun'un sağlık çalışanı Mustafa Yaşar'ı 11 Şubat 2022 tarihinde darp ve tehdit ettiği belirtiliyor.

İddianamede, Hakan Coşkun'un 'Sağlık çalışanına yönelik tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından 11 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.