İstanbul'da sağlık raporu almaya gitti: Kanser olduğunu öğrenci Halit Ergin, 18 yaşındayken işe girmek için sağlık raporu almaya gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi. 4 yıl boyunca tedavi gören hasta, kız kardeşinden yapılan ilik nakli sonrasında hayata tutundu.

İHA

İstanbul'da bundan 4 yıl önce işe girmek için istenen rutin sağlık raporunu almak için hastaneye giden 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Halit Ergin, kemik iliği kanseri olduğunu öğrendi.

4 yıl ilaç tedavisi gören Ergin, sonrasında kız kardeşinden yapılan ilik nakli sonrası hayata tutundu.

Küçük yaşlardan itibaren babasının yanında oto sanayi, akaryakıt istasyonu gibi kimyasal maddelerin yoğun kullanıldığı işlerde çalışan Ergin’in yoğun kanserojen maddelere maruz kaldığı için kansere yakalandığı öğrenildi.

Genellikle 70’li yaşlarda görülen, kemik iliği yetmezliği sonucu oluşan miyelofibrozis hastalığına yakalandığı öğrenilen genç hastanın sağlığına kavuşması, rutin kontroller sonrası erken teşhis ile mümkün oldu.

"Hastamız çocuk yaşlardan itibaren uzun süre sanayide kanserojen maddelere maruz kalmış"

Kemik iliği kanseri ile ilgili bilgi veren İSÜ Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi İç Hastalıkları ve Hematoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Mustafa Köroğlu, rutin kontrollerin ve erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Doç. Dr. Mustafa Köroğlu, ''Kemik iliği hastalıkları lösemi, lenfoma, miyelofibroz gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkabiliyor. Bizim hastamızda da miyelofibroz adı verdiğimiz kemik iliği yetmezliği ile ortaya çıkan bir hastalık söz konusuydu. Bu duruma sebep olan çeşitli faktörler hastamızda mevcuttu. Hastamız çocuk yaşlardan itibaren uzun süre sanayide kanserojen maddelere maruz kalmıştı ve bunun sonucunda bu hastalık ortaya çıkmıştı. Bu durum tesadüfü olarak tarama testlerinde belirlendi. Hastamıza ilk etapta ilaç tedavisi uygulandı. Hastalık ilerleyince kemik iliği nakli yapıldı. Başarılı bir nakil gerçekleştirildi. Hastamızın günlük hayatına dönmesi bizi sevindiriyor'' dedi.

"Hastalık geç fark edilseydi lösemiye dönüşebilirdi"

Kemik iliği yetmezliğinin belirtilerine değinen Doç. Dr. Köroğlu, ''Kemik iliği yetmezliğinin vücutta morluk, dalak büyümesi, diş etlerinde kanamalar gibi belirtileri oluyor. Hastamızda herhangi bir belirti yoktu. Tesadüf olarak öğrenildi. Bu durumda rutin kontrollerin de ne kadar önemli olduğunu öğrenmiş olduk. Hastamız hastalığını öğrendiğinde erken evredeydi, bu sebeple birkaç yıl ilaç tedavisi uygulandı. Ardından da kemik iliği nakli yaptık. Daha geç fark edilseydi kemik iliği yetmezliği nedeniyle beyin kanaması, iç kanama, ölümcül seyrederek ciddi enfeksiyon gibi komplikasyonlar ile ortaya çıkabilirdi veya lösemiye dönüşebilirdi. Erken teşhisin önemi bir kez daha ortaya çıktı'' dedi.