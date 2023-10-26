İstanbul'da sahil yosunlarla kaplandı Denizi’nde etkili olan lodos, Avcılar sahilinin bir bölümünün yosun ile kaplanmasına neden oldu.

DHA

Marmara Denizi'nde salı gününden itibaren lodos etkili oluyor.

Lodos nedeniyle Avcılar sahilinin bir bölümü yosunlarla kaplandı.

Özellikle, Denizköşkler ve Gümüşpala Mahallesi'nin sahil kesiminde yosunların kıyıya vurduğu görüldü.

Temizlik çalışması yapıldı

Yosun nedeniyle oluşan koku sosyal medyada da gündem oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahilde iş makinesi ile temizlik çalışması yaptı.

Sahilde yürüyüş veya spor yapanlardan Serhat Okan, “Yosun tabakasının dalgalardan kaynaklandığını sanıyorum Daha önce de oldu. Ancak, bu normal bir koku değil." dedi.

"Bilim insanlarının inceleme yapması gerek"

Hasan Özkök ise, “Daha önce de oldu, belediye yosunları toplamıştı. Lodos yosunları sahile taşıyor. Buradaki koku yosundan çok daha ağır bir koku. Bilim insanlarının inceleme yapması gerek. Kirlilik mi var? Bu bir çeşit müsilaj mı? Anlaşılması gerek." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)