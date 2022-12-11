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    İstanbul'da sahte araç kiralama sitesi kuranlara operasyon

    Araç kiralama sitelerinin birebirini kopyalayarak kurdukları sahte sitelerle insanları mağdur eden şebekeye düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
    • 11.12.2022 - 15:05
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    İstanbul'da sahte araç kiralama sitesi kuranlara operasyon

    Dolandırıcılara geçit yok..

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin araç kiralama sitelerini kopyalayarak açtıkları sahte sitelerle çok sayıda kişiyi dolandırdıklarını tespit etti.

    4 kişi gözaltına alındı

    Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis, operasyon düzenledi. Operasyonda; C.Ç., M.G., H.K. ve B.T. isimli 4 kişi gözaltına alındı.

    Şüphelilerin açtıkları sahte siteler aracılığıyla araç kiralamak isteyen kişilerden ücret aldıkları ancak karşılığında herhangi bir araç vermedikleri, aynı zamanda telefondan kendini savcı veya polis olarak tanıtan dolandırıcılara da banka hesabı temin ettikleri tespit edildi.

    İstanbul da sahte araç kiralama sitesi kuranlara operasyon #1

    Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

    Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

    Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    DHA'nın haberine göre; şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

    İstanbul da sahte araç kiralama sitesi kuranlara operasyon #2

    İstanbul da sahte araç kiralama sitesi kuranlara operasyon #3

    İstanbul da sahte araç kiralama sitesi kuranlara operasyon #4

    İstanbul da sahte araç kiralama sitesi kuranlara operasyon #5

    İstanbul da sahte araç kiralama sitesi kuranlara operasyon #6

    İstanbul da sahte araç kiralama sitesi kuranlara operasyon #7

    İstanbul da sahte araç kiralama sitesi kuranlara operasyon #8


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