İstanbul’da sahte botoks ilacı operasyonu: 2 gözaltı

İki ayrı iş yerine düzenlenen operasyonda, çeşitli markalara ait 4 bin 264 adet estetik ürününe el konuldu.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye ve Ataşehir’de iki farklı depoda yüksek miktarda sahte botoks ilaçlarının bulundurulduğu ve piyasaya sürülmek üzere olduğu istihbaratını aldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında dün harekete geçen polis, “Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretmek veya satmak” suçu kapsamında, sahte estetik ilaçların depolandığı adreslere baskın düzenlendi.

2 KİŞİYE GÖZALTI

Yapılan baskınlarda U.G. ve E.E. adlı 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

BİNLERCE SAHTE İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Yetkili ecza depolarında ya da eczanelerde satılması gereken ilaçların, uygunsuz olarak depolanarak satışa sürüldüğü tespit edildi. Depolarda yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 350 bin TL'yi bulan 4 bin 264 adet dudak dolgusu, kırışıklık önleyici ve gençlik aşısı olarak nitelendirilen sahte botoks ilaçları bulundu.

Öte yandan U.G. ve E.E. hakkında, “Türk Ceza Kanununun 186. ve 187. maddelerine muhalefet” suçundan adli tahkikat başlatıldığı aktarıldı.