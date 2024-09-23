İstanbul'da sahte diş doktoruna tazminat cezası verildi Kağıthane’de iddiaya göre muayenehaneye gelen Hakan Y.’nin kendisini diş hekimi olarak tanıtarak üst 4 ön dişini çeken temizlikçinin, 50 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.

İHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 2017 yılında Hakan Y., iddiaya göre diş ağrısı nedeniyle gittiği diş kliniğinde kendisini bir üniversitede öğretim görevlisi olarak tanıtan Cemal Ş. tarafından klinikte olmasının verdiği güvenle muayene oldu.

Muayenenin ardından Cemal Ş., diş protezi yapma vaadiyle Hakan Y.’ye anestezi yaparak ön üstteki 4 dişini çekti, daha sonra da reçete yazdı ve bin lira muayene ücreti alarak fiş veya fatura ödemeden Hakan Y.’yi evine gönderdi.

DAVA AÇILDI

Sonrasında Hakan Y., dişlerini çektirdiği muayenehaneye reçetenin kaşesiz olduğunu söylemeye gidince, doktor İbrahim Levent Ç.’nin kendisine "Tedavini kim yaptıysa o yapsın kaşeyi, Cemal benim temizlikçimdir, akşamları gelip temizlik yapar" demesi üzerine şikayetçi oldu.

Konuya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandıktan sonra muayenehanenin sahibi İbrahim Levent Ç. ile Cemal Ş. hakkında dava açıldı.

Davanın görüldüğü İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde geçtiğimiz günlerde karar çıktı. Duruşmada davacı Hakan Y. ile davalı Cemal Ş.’nin avukatları hazır bulundu.

"BU OLAY AMERİKA’DA OLSA MİLYONLARCA DOLAR TAZMİNAT GEREKTİRİRDİ"

Mahkemede söz alan davacı avukatı, "Müvekkilim dişçiye gittiğinde davalı, kendisini öğretim görevlisi diş hekimi olarak tanıtmış ve müvekkilimin üst ön 4 dişini çekmiştir. Müvekkil, dişlerinde apse olduğunu söylemesine rağmen ‘işime karışma’ deyip çekimini yapmıştır. Ertesi gün kaşe için tekrar dişçiye gittiğinde gerçek doktor ile karşılaşmış, gerçek doktor ise ‘dişlerini kim çektiyse kaşeyi o vursun’ deyince şahsın doktor olmadığını anlamıştır. Bu olay Amerika’da olsa milyonlarca dolar tazminat gerektirirdi. Davanın kabulüne karar verilsin." dedi.

"İDDİALAR SOYUTTUR"

Davalı avukatı ise mahkemeden söz alarak, "Davacının iddiaları soyuttur ve ispatlanamamıştır. Davanın reddine karar verilsin." ifadelerini kullandı.

50 BİN LİRA TAZMİNAT KARARI

Mahkeme, 50 bin lira manevi tazminatın 2017’den itibaren işleyecek yasal faiziyle beraber davalı Cemal Ş.’den alınarak davacı Hakan Y.’ye verilmesine karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)