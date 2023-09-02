İstanbul'da sahte doktor skandalı: Kaçak ameliyat yapan şahıs yakalandı İstanbul'un Sultangazi ilçesinde özel bir hastanede çalışan doktorun bilgilerini kullanarak mesai saatleri haricinde kaçak ameliyat yapan 3 kişi yakalandı.

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İHA

İstanbul'da şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Sultangazi'de yaşanan skandal hastaların şikayetiyle ortaya çıktı.

Özel bir hastanede çalışan doktor G.D.'nin bilgilerini kullanarak mesai saatleri dışında kaçak ameliyatlar yapan 40 yaşındaki D.N. ve onunla birlikte ameliyatlara girdikleri belirlenen M.K. ve K.İ. yakalandı.

Emniyet açıklama yaptı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "7 Temmuz 2022 tarihinde Sultangazi'de bulunan özel bir hastanede görevli doktor G.D.'nin bilgileri kullanılarak mesai saatleri haricinde kaçak ameliyatlar yapıldığının belirlenmesi üzerine başlatılan çalışmada, bahsi geçen ameliyatları D.N. isimli kişinin yaptığı, ayrıca D.N. isimli kişiye ameliyat olan 2 hastanın da şikayetçi oldukları anlaşılmıştır. Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda; D.N., 30. Ağustos'ta, olayı birlikte gerçekleştirdikleri tespit edilen M.K.(32) ve K.İ.(63) isimli şahıslar ise bugün yakalanarak gözaltına alınmıştı" denildi.

2 kişi tutuklandı

Emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevkedilen M.K. ve D.N. 'Özel belgede sahtecilik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken K.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.