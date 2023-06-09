İstanbul'da sahte göz ameliyatı operasyonu: 28 şüpheli yakalandı Kentin birçok noktasındaki göz hastanelerinin önünde açtıkları stantlarla, vatandaşların kimlik bilgilerini ele geçiren bir grup, ameliyat yalanıyla SGK'yı 63 milyon lira zarara uğrattı.

AA

Dolandırıcılar durmak bilmiyor.

Bu kez hedef Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) oldu.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına yönelik çalışma yaptı.

Kimlik bilgilerini ele geçirdiler

Çalışmalarda, göz hastanelerinin birçoğunun önüne konulan stantlarda ücretsiz göz tansiyonu ölçme bahanesiyle vatandaşların kimlik bilgilerinin temin eden şahıslar dikkat çekti.

Ekipler, şüphelilerin elde edilen bu bilgilerle hastanede göz ameliyatı yapılmış gibi gösterildiğini tespit etti.

SGK'yı 63 milyon lira zarara uğrattılar

Bu yöntemle kayıt oluşturup ameliyat masraflarının SGK'ye fatura edilerek kurumun yaklaşık 63 milyon lira zarara uğratıldığını belirledi.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, aralarında doktor ve hastane yöneticilerinin de olduğu 40 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

28 kişi yakalandı, 9'u aranıyor

Operasyonda 28 şüpheli yakalanırken zanlılardan 3'ünün yurt dışında olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyette götürülürken adreslerinde bulunamayan 9 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.