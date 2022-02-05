İstanbul'da sahte hemşire hastanın fotoğraflarını çekti

Annesinin kliniğine iğne yaptırmak için gelen kadının fotoğraflarını çeken sahte hemşire Taha E.O. gözaltına alındı. “Kalçasını sallayıp beni tahrik etti" diye ifade veren şüpheli serbest kaldı.

İstanbul'da yaşayan 21 yaşındaki Taha E.O., Tuzla ilçesinde annesine ait olan özel bir klinikte çirkin bir olaya sebep oldu.

Taha E.O., iğne tedavisi gören 19 yaşındaki bir kadın hastaya 'hemşireyim' diyerek kendisinin iğne yapabileceğini söyledi.

Sağlık meslek lisesinden mezun olan ve hemşirelik diploması olduğu öğrenilen Taha E.O. aşı yaptığı sırada ise genç kadının haberi olmadan özel fotoğrafını çekti.

HASTANIN ERKEK ARKADAŞI FAYANS YANSIMASINDAN FARK ETTİ

Genç kadınla birlikte hastaneye giden ve aşı kabinin dışında bulunan erkek arkadaşı ise yerdeki fayansın yansımasından hemşire olarak çalıştığını düşündüğü kişinin sevgilisinin özel fotoğraflarını çektiğini gördü.

GÖZALTINA ALINDI

Durumun polis ekiplerine haber verilmesi üzerine şüpheli Taha E.O. gözaltına alındı.

"ARA SIRA ANNEME YARDIM EDİYORUM"

Taha E.O. emniyetteki ifadesinde “Sağlık meslek lisesi mezunuyum. Hemşire diplomam da var ancak Pendik'te bulunan restoranımızda çalışmaktayım. Ara sıra Tuzla'da bulunan ve anneme ait olan özel bir klinikte anneme yardımcı olmaktayım. Olay tarihinde sağlık kabininde bulunuyordum. Saat 21.00 sıralarında annemle dışarıda sigara içerken söz konusu kişiler geldi. Anneme iğneyi benim yapabileceğimi söyledim." şeklinde konuştu.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Taha E.O. iğne yapacağı sırada şikayetçi kadının fotoğrafını çektiğini ifadesinde kabul etti.

SAVCILIK TUTUKLANMASINI İSTEDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli burada savcıya ifade verdi. Savcılık şüpheliyi, “Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

"KALÇASINI SALLADI, TAHRİK ETTİ"

Şüpheli Taha E.O.'nun hakimlikteki sorgusunda, "İğne yapacaktım. Kendisi pantolonunu indirirken kalçasını salladı ve beni tahrik etti. Bir anlık gaflete düşerek kalçasının fotoğrafını çektim. Pişmanım, tutuksuz yargılanmama karar verilsin." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

HAKİMLİK SERBEST BIRAKTI, KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın tutuklama talebini reddederek ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla şüphelinin serbest bırakılmasına karar verdi. Savcılığın ise şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz ettiği öğrenildi.