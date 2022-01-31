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    İstanbul'da sahte içki ölümüne neden oldu

    Arnavutköy’de yaşayan yabancı uyruklu 2 çocuk babası bir kişi, kullandığı sahte alkol nedeni ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 31.01.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 09:44
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    İstanbul'da sahte içki ölümüne neden oldu

    İstanbul Arnavutköy'de Atatürk Mahallesi’nde yaşayan 55 yaşındaki 2 çocuk babası yabancı uyruklu şahıs, içtiği sahte alkol nedeniyle rahatsızlandı.

    Sabah saatlerinde Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs, hemen tedavi altına alındı.

    Sahte içkiden zehirlendiği anlaşılan Selam Ş., daha sonra Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    SAHTE İÇKİ NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ

    Yabancı uyruk Selam Ş., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şahsın sahte alkolü aldığı yeri belirlemek için çalışma başlattı.

    İstanbul da sahte içki ölümüne neden oldu #1


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