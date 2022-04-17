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    İstanbul'da sahte madeni para operasyonu

    Başakşehir’de darphaneye dönüştürülen depoda yapılan aramalarda, 10 bin adet 2 euroluk sahte madeni para ele geçirildi
    • 17.04.2022 - 09:21
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    İstanbul'da sahte madeni para operasyonu

    Dövizdeki yüksek kur kalpazanların iştahını kabartıyor. Kalpazanlar bozukluk basmaya başladı.

    İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; S.D. isimli bir şahsın, yurtdışına göndermek üzere yüklü miktarda sahte madeni euro imal ettiği bilgisini aldı.

    Darphaneye dönüştürülen depoya baskın

    Yapılan takip neticesinde, şüphelinin sahte euroları Başakşehir’de bulunan bir depoda imal ettiği belirlendi.

    Söz konusu depoya operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, şüpheli S.D.’yi suçüstü yakaladı.

    Adeta küçük bir darphaneye dönüştürülen depoda yapılan aramalarda; 10 bin adet 2 euroluk sahte madeni para, 16 bin 000 adet basıma hazır madeni çerçeve ile pulu ve 1 adet hidrolik pres makinesi ele geçirildi.

    Gerçeğinden ayırt etmek zor

    Operasyon sonrası yapılan teknik incelemede; ele geçirilen sahte madeni paraların yurtdışındaki kumar makineleri ve sigara otomatlarından geçmesi için elektrolize edilerek imal edildiği, tüm özellikleri ile gerçeğine çok yakın olduğu tespit edildi.

    Yakalanan S.D., “Parada Sahtecilik” suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İstanbul da sahte madeni para operasyonu #1

    İstanbul da sahte madeni para operasyonu #2


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