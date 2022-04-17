İstanbul'da sahte madeni para operasyonu

Başakşehir’de darphaneye dönüştürülen depoda yapılan aramalarda, 10 bin adet 2 euroluk sahte madeni para ele geçirildi

Dövizdeki yüksek kur kalpazanların iştahını kabartıyor. Kalpazanlar bozukluk basmaya başladı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; S.D. isimli bir şahsın, yurtdışına göndermek üzere yüklü miktarda sahte madeni euro imal ettiği bilgisini aldı.

Darphaneye dönüştürülen depoya baskın

Yapılan takip neticesinde, şüphelinin sahte euroları Başakşehir’de bulunan bir depoda imal ettiği belirlendi.

Söz konusu depoya operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, şüpheli S.D.’yi suçüstü yakaladı.

Adeta küçük bir darphaneye dönüştürülen depoda yapılan aramalarda; 10 bin adet 2 euroluk sahte madeni para, 16 bin 000 adet basıma hazır madeni çerçeve ile pulu ve 1 adet hidrolik pres makinesi ele geçirildi.

Gerçeğinden ayırt etmek zor

Operasyon sonrası yapılan teknik incelemede; ele geçirilen sahte madeni paraların yurtdışındaki kumar makineleri ve sigara otomatlarından geçmesi için elektrolize edilerek imal edildiği, tüm özellikleri ile gerçeğine çok yakın olduğu tespit edildi.

Yakalanan S.D., “Parada Sahtecilik” suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



