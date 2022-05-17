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    İstanbul’da sahte oturma izni düzenleyen yabancı uyruklu kişi yakalandı

    İstanbul'da yabancı uyruklu kişilere sahte belgelerle oturma veya çalışma izni sağladığı ileri sürülen bir danışmanlık şirketi sahibi yakalandı.
    • 17.05.2022 - 07:17
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    İstanbul’da sahte oturma izni düzenleyen yabancı uyruklu kişi yakalandı

    Yürütülen bir soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’de oturma veya çalışma izni reddedilen yabancılara sosyal medya hesapları üzerinden sahte belge düzenleyen bir danışmanlık şirketi tespit etti.

    Sosyal medya üzerinden paylaşım yapıyordu

    İHA'nın haberine göre; ilk olarak çeşitli sosyal medya platformları üzerinden “İkamet izni reddedilen yabancılara tekrar ikamet izni çıkartılabileceği” şeklinde açıklamalarda bulunan ruhsatsız danışmanlık şirketinin yeri ve sahibinin kimlik bilgileri belirlendi.

    İstanbul’da sahte oturma izni düzenleyen yabancı uyruklu kişi yakalandı #1

    Esenyurt'taki adrese baskın düzenlendi

    Videolu paylaşımlarla müşteri toplayan A.E.S. adlı zanlıyı yakın takibe alan emniyet ekipleri, söz konusu danışmanlık şirketine yönelik dün Esenyurt’ta bir adrese baskın düzenledi.

    Şirketin yabancı uyruklu sahibi yakalandı

    Fiziki takibin sonunda akşam 17.00 sıralarında şirketin Esenyurt’taki ofisine yapılan operasyonda, söz konusu danışmanlık şirketinin sahibi olduğu ileri sürülen yabancı uyruklu A.E.S. adlı şüpheli yakalandı.

    İstanbul’da sahte oturma izni düzenleyen yabancı uyruklu kişi yakalandı #2

    Baskın sırasında yanında bulunan yabancı da sorgulandı

    Gözaltına alınan A.E.S. sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, baskın sırasında yanında bulunan M.T.T. adlı bir başka yabancının ise bilgi sahibi olarak emniyete götürülerek ifadesine başvuruldu.

    Sahte belgeler, makbuzlar ve para ele geçirildi

    Sahte belge üzerindenden ikamet izni tertiplendiği belirlenen şirketin merkezinde yapılan aramalarda ise sahte olduğu düşünülen 2 geçici koruma belgesi, para makbuzları, bu suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 950 lira ve 255 dolar para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

    Operasyon çerçevesinde yakalanan A.E.S. ile ilgili “Resmi Belgede Sahtecilik” suçundan tahkikat başlatıldı. Zanlının, başlatılan adli işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi. Yakalanan A.E.S.’nın yönettiği “danışmanlık şirketi” adı altındaki ruhsatsız işyerinin kapısına ise zabıta ekipleri tarafından mühür vuruldu.

    İstanbul’da sahte oturma izni düzenleyen yabancı uyruklu kişi yakalandı #3


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