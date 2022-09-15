İstanbul’da sahte para operasyonu: 15 gözaltı

Piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen 17 şüpheliye yönelik operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da sahte para üretip piyasa sürdüğü tespit edilen 17 şüpheliye yönelik, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

DHA’nın haberine göre; operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Evlerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ve bin adet 100'lük banknot şeklinde, sahte olabileceği değerlendirilen toplam 100 bin Türkmen Manatı ele geçirildi.

Şüpheliler serbest bırakıldı

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.