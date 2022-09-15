Petrol
93.84
-0.28%
Euro
18.2434
0.21%
Dolar
18.2614
0.18%
Altın
990.61
-0.50%
Borsa
3471
0.00%
Bitcoin
375.295
0.29%
BTXN Coin
6.31
-3.95%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    İstanbul’da sahte para operasyonu: 15 gözaltı

    Piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen 17 şüpheliye yönelik operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.
    • 15.09.2022 - 09:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul’da sahte para operasyonu: 15 gözaltı

    İstanbul’da sahte para üretip piyasa sürdüğü tespit edilen 17 şüpheliye yönelik, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

    DHA’nın haberine göre; operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.

    Ele geçirilenler

    Evlerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ve bin adet 100'lük banknot şeklinde, sahte olabileceği değerlendirilen toplam 100 bin Türkmen Manatı ele geçirildi.

    Şüpheliler serbest bırakıldı

    Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

    İstanbul’da sahte para operasyonu: 15 gözaltı #1

    İstanbul’da sahte para operasyonu: 15 gözaltı #2

    İstanbul’da sahte para operasyonu: 15 gözaltı #3

    İstanbul’da sahte para operasyonu: 15 gözaltı #4


    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 14 Eylül 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...
    Medya

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 14 Eylül 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    iPhone'lardaki hataları gideren iOS 16.0.1 yayınlandı
    Teknoloji

    iPhone'lardaki hataları gideren iOS 16.0.1 yayınlandı

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Görüş Bildir