İstanbul'da sahte para operasyonu: 2 milyon 942 bin dolar ele geçirildi

Güvenlik güçleri dolandırıcı ve kalpazanlara göz açtırmıyor...
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri “parada sahtecilik” suçu ile ilgili şüphelilerin yakalanması ve faaliyetlerin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.
İncelemeler sonucunda polis ekipleri, 21 Temmuz’da Fatih’te tam teşekküllü dijital matbaada sahte para basıldığının belirledi.
Harekete geçen polisler, adrese operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde 1 şüpheli gözaltına alındı.
Basılmış 2 milyon 942 bin 50 dolar
Operasyonda 5 ve 100 dolarlık banknotlar halinde basılmış toplamda sahte 2 bin 942 dolar yakalandı.
12 milyon dolarlık kağıt
Ayrıca 100 dolar boyutunda toplamda 12 bin sayfadan oluşan yaklaşık 12 milyon sahte dolar elde edilebilecek özel üretim kağıdı ele geçirildi.
Baskıda kullanılan sayısız malzeme ele geçirildi
Matbaada yapılan aramalarda; 8 adet dolar basımında kalıp olarak kullanıldığı değerlendirilen materyal, 3 parçadan oluşan üzerinde sahte para eklenmek üzere hologramların bulunduğu şeffaf naylon, 2 banka çeki, 1 kamera kayıt cihazı, 1 dizüstü bilgisayar ve bilgisayara ait 2 hard disk, 3 flaş bellek, 1 kumpas ölçüm aleti, 2 mor ışık, 19 yazıcı/tarayıcı ve cihazlara çok sayıda toner kartuş, 1 adet banknot detektörü, 1 kağıt kesim makinesi, 2 para sayma makinesi, 2 rulo şeffaf renkli jelatin film, 40 bin adet çeşitli ebatlarda kuşe kağıt, 5 üzerinde Benjamin Franklin silueti bulanan baskı kalıbı, 6 kap içerisinde sahte para yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi.
Yakalana sahte dolar ve malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.