İstanbul'da sahte pasaport hazırlayan şebekeye operasyon: 15 gözaltı Düzensiz göçmenler ve firariler için sahte pasaport, kimlik ve vize belgesi hazırladığı belirlenen 15 kişilik şebeke, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi.

İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" suçu işlendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, Fatih'teki 7 ayrı adreste sahte pasaport, kimlik ve vize belgesi imal edildiği belirlendi.

6’sı Irak asıllı, biri İran uyruklu olmak üzere 15 kişiden oluşan şebekeyi takibe alan polis, çalışmalarını genişletti.

15 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Tespit edilen ve faaliyet gösteren 7 iş yeri ve 2 araca yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, sahte pasaport, sahte kimlik, sahte sürücü belgesi, müşteri temini, ürün dağıtımı, yer temini gibi faaliyetlerde rol alan ve suça karışan Murat İ., Bilal S., Fikret B., Masood M.Y.Y., Ali S., Amanj H.K.K., Saadi R., Hazni A., Halis E., Saylan E., Yusuf A., Kamil D., Rebwar A.M.M., Tahsın M.A.A. ve Raja M. adlı 15 şüpheli yakalandı.

Söz konusu adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda bin 743 basıma hazır sahte kimlik kartı, bin 489 sahte vize etiketi, 196 sahte AB ülkelerine ait pasaport, 68 tane sahtecilikte kullanılan slikon mühür, 12 ayrı ülkeye ait silikon mühür kalıbı, AB ülkelerine ait 10 sahte sürücü belgesi, sahtecilikte kullanılan 9 mühür stampa, her birinin üzerinde bir çip bulunan 8 boş kart, 5 mor cihaz, lazer markalama ve kazıma makinesi ile bir dizüstü bilgisayar ve sahte belge üretiminde kullanılan çok sayıda çeşitli materyal ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINANLAR EMİNYETE GÖTÜRÜLDÜ

Operasyon çerçevesinde yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan zanlılardan Murat İ., Bilal S., Fikret B., Masood M.Y.Y., Ali S., Amanj H.K.K. ve Saadi R. adlı 7 şüpheli 6 Eylül sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Ger kalan Hazni A., Halis E., Saylan E., Yusuf A., Kamil D., Rebwar A.M.M., Tahsın M.A.A. ve Raja M. adlı 8 şüphelinin ise “Adli Kontrol” ve “Yurtdışı Çıkış Yasağı” hükümleri uyarınca salıverildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)