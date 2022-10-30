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    İstanbul'da sahte savcı çakarlı otomobili ile yakalandı

    İcradan ve gümrükten ucuz otomobil alacağını söyleyerek 12 milyon liralık vurgun yaptığı iddia edilen sahte savcı, çakarlı otomobil ve Hakimler Savcılar Kurulu amblemli cüzdanı ile yakayı ele verdi.
    • 30.10.2022 - 09:55
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    İstanbul'da sahte savcı çakarlı otomobili ile yakalandı

    Hırsızların 'ALO savcı' yalanı yine ortaya çıktı.

    İstanbul'da yaşanan olayda, 25 yaşındaki Ramazan G., kendisini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıttı.

    Bu yalanla sözde icradan ve gümrükten ucuz otomobil alacağını vadeden şahıs, yaklaşık 12 milyon liralık vurgun yaptı.

    Gözaltına alındı

    Bunun üzerine ihbarı değerlendiren Dolandırıcılık Büro Amirliği, şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

    Yapılan çalışmalarda şüpheli önceki gün kullandığı otomobilin içinde gözaltına alındı.

    İstanbul da sahte savcı çakarlı otomobili ile yakalandı #1

    HSK amblemli cüzdanı bulundu

    Şahsın, kullandığı kiralık otomobile siren ve çakar sistemi takıldığı tespit edildi.

    Öte yandan araçta yapılan aramada 1 milyon 30 bin lira bulundu.

    Ayrıca internet üzerinde hazırlanmış ve dolandıracağı kişileri ikna etmek amacıyla kullandığı değerlendirilen kendisini savcı olarak tanıtmaya yarayan sahte belgeler ele geçirildi.

    İstanbul da sahte savcı çakarlı otomobili ile yakalandı #2

    Adliyeye sevk edildi

    İfadesi alınan şahıs, kendisini savcı olarak tanıttığını ancak kimseyi dolandırmadığını söyledi.

    Şüphelinin başka dolandırıcılık olaylarına karışmış olma ihtimaline karşılık fotoğrafı ve bilgileri bütün adliyelere ve polis merkezlerine gönderildi.

    DHA'nın aktarımına göre; poliste işlemleri tamamlanan şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    İstanbul da sahte savcı çakarlı otomobili ile yakalandı #3


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