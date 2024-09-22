İstanbul'da sahte ürün üreten fabrikaya baskın İstanbul’un Arnavutköy İlçesi’nde büyük firmalara ait ürünlerin kopyasını ürettiği tespit edilen bir fabrikaya baskın yapan polis ekipleri içeride 1 ton benzetilmiş ambalaj ele geçirdi.

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İHA

İstanbul Arnavutköy Ömerli Mahallesi’nde bulunan bir fabrikada dünyaca bilindik olan büyük firmalara ait ürünlerin benzerlerinin yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri firma yetkilileriyle birlikte fabrikaya baskın düzenledi.

Kapıları kilitli olan ve içeride kimsenin olmadığı tespit edilen fabrikanın kapıları çilingir yardımıyla açıldı.

YAKLAŞIK 1 TON BASKILI AMBALAJ MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

İçeride yapılan incelemeler sonucunda bilinen kozmetik fabrikalarına ait yaklaşık 1 ton baskılı ambalaj malzemeleri ele geçirildi.

Polis ekipleri işyeri sahibi ve çalışanlarını yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)