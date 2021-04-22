İstanbul'da sahur vakti 50 bin liralık motosiklet çalındı

İstanbul'da sahur vakti 50 bin lira değerindeki motosikletinin çalındığını fark eden Sefa Keskin, hırsızları kovalamaya başladı.

İstanbul Ataşehir'de, park halinde olan motosiklet iki kişi tarafından çalındı. 50 bin lira değerinde olan ve sahur vakti çalınan motosikletin sahibi, hırsızların peşine düştü.

MOTOSİKLET SAHİBİ HIRSIZLARI KOVALADI

Sefa Keskin, 50 bin lira değerindeki motosikletini bağlayarak evine gitti. İlerleyen saatlerde sokağa giriş yapan iki şüpheli, etrafı gözetledikten sonra motosikletin kilidini kırarak park edildiği yerden çıkardı.

Kilidin kırılmasıyla beraber motosikleti sürüyerek uzaklaşmaya çalışan şüphelileri fark eden motosiklet sahibi Keskin, hırsızları kovalamaya başladı.





KOVALAMACA ANI KAMERAYA YANSIDI

Uzun süren kovalamaca sonrası şüpheliler çaldıkları motosiklet ile gözden kaybolurken, yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.





"BAŞIMA İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GELDİ"

Olayın ardından konuşan Sefa Keskin, "Motosikletimiz 45-50 bin lira değerindeydi. Dün sabah 03.30 saatlerinde hırsızlar gelip keşif yapıyorlar. Biz de sahur yapıyorduk. Işıklar açık olunca tekrar dolanıyorlar. 2 saat sonra motosikletle tekrar geliyorlar. 2 kişiler, kendi motosikletlerini ileri park ediyorlar. Bir tanesi geliyor önce motorun örtüsünü üstünden atıp sonra kilidi kesiyorlar.

Hırsız motoru kaçırırken biz evden fark edip çıkıyoruz, direksiyon kilidini kırmaya çalıştığını gördük fakat 2-3 metreyle kaçırıyoruz. Peşlerine düştük fakat yakalayamadık. İlk defa böyle bir şey başıma geliyor. Çok üzgünüz, biz bunu emek vererek alıyoruz. Motosikletin değerinde değilim ben bu hırsızların yakalanmasını istiyorum." dedi.