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İstanbul'da şantiyeye giren hırsız taş ve kalasla kovaladı Abone Olun

İstanbul'da şantiyeye giren hırsız taş ve kalasla kovaladı Minibüs ile inşaata gelen hırsızlar, çalışanların uyanmasıyla kaçmaya çalışırken çalışanlar aracı taş ve kalaslarla kovaladı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA İstanbul'un Başakşehir ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı. Şantiyeye dadanan hırsızlar nedeniyle çalışanlar uykusuz geceler geçiriyordu. Hırsızlar aralıklarla şantiye sahasına geliyordu. Yine geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde minibüs ile inşaat sahasına gelen şüpheliler, dış kapıdan girerek inşaata doğru yol aldı. Taş ve kalasla saldırdılar Bu sırada hırsızların geldiğini anlayan çalışanlar, ellerine geçirdikleri taş ve kalaslarla araca saldırdı. Hırsızların içinde bulunduğu minibüs geri manevra yaparak hızla olay yerinden kaçtı. O anlar kaydedildi O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, minibüsün inşaatın içini doğru gidişi görülüyor. Minibüsün inşaat alanına girdiğini gören çalışanlar da ellerine geçirdikleri taş ve kalaslarla hırsızların içinde bulunduğu minibüsü kovalıyor.

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