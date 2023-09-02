İstanbul'un Başakşehir ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı.
Şantiyeye dadanan hırsızlar nedeniyle çalışanlar uykusuz geceler geçiriyordu.
Hırsızlar aralıklarla şantiye sahasına geliyordu.
Yine geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde minibüs ile inşaat sahasına gelen şüpheliler, dış kapıdan girerek inşaata doğru yol aldı.
Taş ve kalasla saldırdılar
Bu sırada hırsızların geldiğini anlayan çalışanlar, ellerine geçirdikleri taş ve kalaslarla araca saldırdı.
Hırsızların içinde bulunduğu minibüs geri manevra yaparak hızla olay yerinden kaçtı.
O anlar kaydedildi
O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde, minibüsün inşaatın içini doğru gidişi görülüyor.
Minibüsün inşaat alanına girdiğini gören çalışanlar da ellerine geçirdikleri taş ve kalaslarla hırsızların içinde bulunduğu minibüsü kovalıyor.