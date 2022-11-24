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İstanbul'da şaşırtan kedi kurtarma operasyonu
Şişli’de bir taksici, aracın motoruna giren kediyi kurtarmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Cadde üzerine çekici çağıran taksici, aracını havaya kaldırıp kediyi kurtarmaya çalıştı.
- 24.11.2022 - 13:05
- Güncelleme : 24.11.2022 - 13:19
İstanbul'da geçtiğimiz hafta çarşamba günü, saat 18.30 sıralarında Şişli Rumeli Caddesi üzerinde 34 TBU 93 plakalı taksisiyle seyir halinde olan sürücü, motordan kedi sesi geldiğini fark etti.
Hemen taksiyi yolda durduran taksici, araçtan inerek kediyi kurtarmaya çalıştı.
Aklına aracı havaya kaldırmak geldi
Kedinin yer değiştirmesi üzerini taksicinin aklına aracı havaya kaldırmak geldi.
Olay yerine çağrılan çekiciyle taksinin havaya kaldırılması üzerine vatandaşlar, motora giren kediyi kurtarmaya çalıştı.
Garip anlar böyle görüntülendi
İHA'nın aktardığına göre yaşanan o ilginç anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.
Öte yandan kedinin, yapılan hummalı bir çalışması sonucu kurtarıldığı öğrenildi.
İstanbul'da şaşırtan kedi kurtarma operasyonu VİDEO