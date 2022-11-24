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İstanbul'da şaşırtan kedi kurtarma operasyonu

İstanbul'da şaşırtan kedi kurtarma operasyonu

Şişli’de bir taksici, aracın motoruna giren kediyi kurtarmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Cadde üzerine çekici çağıran taksici, aracını havaya kaldırıp kediyi kurtarmaya çalıştı.