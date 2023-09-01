İstanbul'da şaşırtan olay: Telefondan tehdit edilince korkup cama çıktı Beyoğlu'nda kaldığı otel odasında telefonda tehdit edilince korkuya kapılıp camdan dışarı çıkan kişi, polis itfaiye ve sağlık ekiplerini hareket geçirdi. Uzun süre dış cephedeki demire tutunduktan sonra, üçüncü kattan birinci kata inen yabancı uyruklu kişi, itfaiye ekiplerinin açtığı şişme yastığa atladı.

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DHA

İstanbul Beyoğlu'nda saat 12.00 sıralarında Kocatepe Mahallesi'nde bir otelde kalan yabancı uyruklu kişi, iddiaya göre kendisine gelen tehdit telefonlarıyla korkuya kapıldı.

Üçüncü kattaki odanın camından dışarı çıkan kişi, tabela demirine tutundu.

Tehdit telefonu aldı, korkudan cama çıktı

Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine gelerek çalışma başlattı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yabancı uyruklu kişinin düşme ihtimaline karşı şişme yatak açtı.

Şişme yatağa atladı

Demire tutunarak birinci kata kadar inen kişi, buradan itfaiye ekibinin açtığı şişme yatağa atladı.

Yara almadan kurtarılan kişi, olay yerindeki sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından polis merkezine götürüldü.