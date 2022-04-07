İstanbul’da savcı, engelli avukatı aşağıladığı iddiasıyla HSK’ya şikayet edildi

Görme engelli Avukat Mümin Özeken’i “Körsün, okuyamazsın” diyerek aşağıladığı iddia edilen Cumhuriyet Savcısı E.G., Hakimler Savcılar Kurulu'na şikayet edildi.

İstanbul’da görme engelli Avukat Mümin Özeken'in, Cumhuriyet Savcısı E.G. tarafından aşağılandığı iddiasıyla İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi üyeleri, Çağlayan Adalet Sarayı'nda basın açıklaması yapıldı.

Savcı E.G.'nin Avukat Mümin Özeken'e, müvekkili ile birlikte suç duyurusunda bulunmak için odasına gittiğinde, "İki tanık bulamadın mı? Körsün, okuyamazken neden hazirun oluşturmamakta ısrar ediyorsun." dediği iddia edildi.

HSK Kanunu'na göre suç

İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Deniz Yazgan, 63 yaşında görme engelli bir avukatın, özel durumu nedeniyle ayrımcılığa uğramasının HSK Kanunu'na göre suç oluşturduğunu da ifade etti.

Olayın Dünya Avukatlar Günü'nde yaşandığına dikkat çeken Yazgan, şu ifadeleri kullandı:

“Meslektaşımız, asistanının yanında olduğunu, hazirun yani tanımadığı bir başka kişinin varlığına gerek duymadan işlemi tamamlayabileceğini belirtse de Cumhuriyet Savcısı, müştekinin ifadesini almayı reddetmiştir. Sonunda da meslektaşımızı odasından çıkarmıştır.”





“Gerekli işlem yapıldı”

Avukat Özeken'in başvurusu üzerine harekete geçildiğini belirten İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi Başkanı Avukat Hüseyin Varol, "İlgili kişi hakkında gerekli işlemin yapıldığını bizzat Cumhuriyet Başsavcısı'ndan öğrendik. Başsavcımız ve komisyon başkanımızla da bu hususu konuştuk. Bunun kesinlikle kabul edilemeyeceğini kendileri de ifade ettiler." diye konuştu.