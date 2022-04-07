Petrol
100.76
-0.31%
Euro
16.09
0.32%
Dolar
14.74
0.24%
Altın
915.46
0.53%
Borsa
2345
1.24%
Bitcoin
642.000
-1.65%
BTXN Coin
32.62
0.36%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Yağmur 15 C

    İstanbul’da savcı, engelli avukatı aşağıladığı iddiasıyla HSK’ya şikayet edildi

    Görme engelli Avukat Mümin Özeken’i “Körsün, okuyamazsın” diyerek aşağıladığı iddia edilen Cumhuriyet Savcısı E.G., Hakimler Savcılar Kurulu'na şikayet edildi.
    • DHA
    • 07.04.2022 - 17:51
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 18:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul’da savcı, engelli avukatı aşağıladığı iddiasıyla HSK’ya şikayet edildi

    İstanbul’da görme engelli Avukat Mümin Özeken'in, Cumhuriyet Savcısı E.G. tarafından aşağılandığı iddiasıyla İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi üyeleri, Çağlayan Adalet Sarayı'nda basın açıklaması yapıldı.

    Savcı E.G.'nin Avukat Mümin Özeken'e, müvekkili ile birlikte suç duyurusunda bulunmak için odasına gittiğinde, "İki tanık bulamadın mı? Körsün, okuyamazken neden hazirun oluşturmamakta ısrar ediyorsun." dediği iddia edildi.

    HSK Kanunu'na göre suç

    İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Deniz Yazgan, 63 yaşında görme engelli bir avukatın, özel durumu nedeniyle ayrımcılığa uğramasının HSK Kanunu'na göre suç oluşturduğunu da ifade etti.

    İstanbul’da savcı, engelli avukatı aşağıladığı iddiasıyla HSK’ya şikayet edildi #1

    Olayın Dünya Avukatlar Günü'nde yaşandığına dikkat çeken Yazgan, şu ifadeleri kullandı:

    “Meslektaşımız, asistanının yanında olduğunu, hazirun yani tanımadığı bir başka kişinin varlığına gerek duymadan işlemi tamamlayabileceğini belirtse de Cumhuriyet Savcısı, müştekinin ifadesini almayı reddetmiştir. Sonunda da meslektaşımızı odasından çıkarmıştır.”

    İstanbul’da savcı, engelli avukatı aşağıladığı iddiasıyla HSK’ya şikayet edildi #2

    “Gerekli işlem yapıldı”

    Avukat Özeken'in başvurusu üzerine harekete geçildiğini belirten İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi Başkanı Avukat Hüseyin Varol, "İlgili kişi hakkında gerekli işlemin yapıldığını bizzat Cumhuriyet Başsavcısı'ndan öğrendik. Başsavcımız ve komisyon başkanımızla da bu hususu konuştuk. Bunun kesinlikle kabul edilemeyeceğini kendileri de ifade ettiler." diye konuştu.


    İlginizi Çekebilir

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 7 Nisan 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...
    Medya

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 7 Nisan 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    'Ruslar sivil ölüleri yakmak için krematoryum kullanıyor'
    Gündem

    'Ruslar sivil ölüleri yakmak için krematoryum kullanıyor'

    İngiltere, Rus bankasındaki tüm mal varlığını dondurdu
    Dünya

    İngiltere, Rus bankasındaki tüm mal varlığını dondurdu

    Görüş Bildir