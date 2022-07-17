İstanbul'da, sayaçlara müdahale edip kamu zararına neden olan şüpheliler yakalandı

İstanbul'da, sayaçlara müdahale edip kamu zararına neden olan şüpheliler yakalandı

Doğalgaz, elektrik ve su sayaçlarına usulsüz şekilde müdahale edip kamuyu zarara uğratan 2 şüpheli yakalandı. Bugüne kadar yapılan tespitler ile 10 milyon TL’lik zararın önlendiği öğrenildi.

İstanbul’da doğalgaz, elektrik ve su sayaçlarının usulsüz şekilde kullanıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri harekete geçti.

Şüphelilerin, Gaziosmanpaşa'da 113 kişiye ait 110 mesken ve 3 işyerine ait doğalgaz, elektrik ve su sayacına müdahale ederek 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık' suçunu işledikleri tespit edildi.

2 şüpheli, adli makamlara sevk edildi

DHA’nın haberine göre; çalışmalar neticesinde JASAT ekipleri sayaçlarda usulsüzlük yapan F.E. ve V.E. isimli şüphelileri Gaziosmanpaşa'da yakaladı.

Şüphelilerin usulsüz olarak işlem yaparken kullandıkları malzemelere el konuldu. F.E. ve V.E. adli makamlara sevk edildi.

10 milyon TL’lik zarar engellendi

Jandarmanın yaptığı operasyonun bugüne kadar yapılmış geniş çaplı operasyonlardan olduğu belirtildi.

Yapılan bu operasyon ile Kamu Kurum ve Kuruşlarında sadece İstanbul genelinde yıllık yaklaşık 10 milyon Türk Lirası kamu zararının oluşması engellendiği vurgulandı. Sayaçlarına işlem yaptıran 113 kişi hakkındaki soruşturmaların devam ettiği belirtildi.