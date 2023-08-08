İstanbul'da Schengen vizesi almak isteyen adamı 25 bin dolar dolandırdı Sosyal medya üzerinden tanıştığı ve kendisine kolaylıkla Schengen vizesi çıkarabileceğini söyleyen kişiye 25 bin dolar gönderen adam vize çıkmayınca dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.

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DHA

Avrupayı gezmek isteyen vatandaşlar Schengen vizesi için büyük çaba harcıyor.

İstanbul'un Fatih ilçesinde ikamet eden yabancı asıllı Türk vatandaşı A.K. da Schengen vizesi çıkarmak istediği için sosyal medya üzerinden araştırma yaptı.

Bu sırada internetten karşısına çıkan bir hesap üzerinden tanıştığı kişiler A.K. ile dostluk kurdu.

25 bin dolar verdi

Şüpheliler A.K.'ye 25 bin dolar karşılığında hiçbir sorun yaşamadan vize alabileceklerini söyledi.

Buna inanan mağdur A.K. istenen parayı banka hesap numarasına gönderdi.

Aradan uzun süre geçmesine rağmen vize çıkmayınca dolandırıldığını anlayan A.K. polise başvuruda bulundu.

16 bin dolar daha istediler

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis ekipleri A.K.’nin arkadaşı olduklarını söyleyerek, dolandırıcıları aradı.

Şüpheliler işlemin bitmek üzere olduğunu ancak 16 bin dolar daha vermeleri gerektiğini söyleyince operasyon için düğmeye basıldı.

Fatih’te bir kafede buluşmak istedi

Teklifi kabul eden polis ekipleri şüphelileri parayı vermek için Fatih’te bir kafeye çağırdı.

Suçüstü yakalandı

Kafede bekleyen polis ekipleri parayı almaya gelen şüphelileri suçüstü yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilen şüpheliler Mahmud N. ile Selim N.'nin olayla ilgili ifadeleri alındı.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.