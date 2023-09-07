İstanbul'da sel felaketinde geç kalan ambulansa sinirlenip polislere saldırdılar Sel felaketi esnasında kaza yapan iki grubun olay yerine giden trafik polislerine ambulansın geç geldiği gerekçesiyle saldırdığı anlar kayıt altına alındı.

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İHA

İstanbul sel sularına teslim oldu...

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Arnavutköy, Küçükçekmece ve Başakşehir'de sele dönüştü.

Sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı.

Güvenlik güçlerine saldırı

Selin yaşandığı anlarda kazaya karışan 2 araçta bulunan kişiler ise olay yerine giden trafik polislerine ambulansın geç geldiği gerekçesiyle saldırmaya başladı.

Ekiplerin sel felaketi nedeniyle gecikmeler yaşandığını anlatmasına fırsat vermeyen şahıslar, polislere saldırmaya devam etti.

Tartışma anında bir polis memuru yere düşerken diğeri ise havaya ateş açarak olayı kontrol altına almaya çalıştı.

O anlar kaydedildi

O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)