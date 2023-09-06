İstanbul'da selde hayatını kaybeden vatandaşların cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı Başakşehir'de sağanak yağışın ardından meydana gelen sel ve su baskınlarında hayatını kaybeden 57 yaşındaki Yıldız Yurtseven ve Gine uyruklu İraman Kebe'nin Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlandı.

AA

Yaz aylarının sona ermesiyle birlikte İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağışlar sel felaketine döndü.

Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede, su basan yerlerden tahliye çalışmaları devam ediyor.

Cenazesi ailesine teslim edildi

Başak Mahallesi Mevlana Celalettin Rumi Caddesi'nde hayatını kaybeden 57 yaşındaki Yıldız Yurtseven'in cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

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Cenaze, buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Yurtseven'in ailesine teslim edildi.

Yurtseven'in için ikindi vakti Başakşehir Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Yabancı uyruklu vatandaşın cenazesi konsolosluk görevlilerine teslim edilecek

Öte yandan Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Engin Sokak'taki sel ile su baskınında hayatını kaybeden Gine uyruklu İraman Kebe'nin (32) Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri de tamamlandı.

Kebe'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na gelinmesi durumunda ailesi ya da konsolosluk görevlilerine teslim edilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)