İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordinesinde Avcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece’de belirlenen adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonları düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, aldıkları ihbar üzerine Avcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece’deki adreslere eş zamanlı olarak uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Polis ekiplerinin koordinesinde, düzenlenen operasyonda Avcılar'da bir eve baskın yapıldı; evin adeta uyuşturucu serasına dönüştürüldüğü görüldü.

Evin seradan farkı yok

Düzenlenen operasyonda 16 adet saksının içinde boyu 85 santimetre uzunluğunda Hint keneviri kökü, 2 kilo 763 gram Hint keneviri, uyuşturucu elde etmek için yetiştirilen bitkiler için kullanılan 8'li led ışıklandırma sistemi, 2'şer tane havalandırma motoru, fan, filtre ile termometre, 2 mini vantilatör, 8 boş saksı, bin 500 mililitre sıvı bitki gübresi, içi folyolu 2 çadır ele geçirildi.

İstanbul'da seraya çevirdikleri eve uyuşturucu operasyonu yapıldı ViDEO

3 şüpheli tutuklandı

Adreslerde ayrıca mini hassas terazi ile 2 bin 650 TL para bulunurken, evin uyuşturucu serasından farkı olmadığı görüldü.

İHA'nın haberine göre, narkotik madde imalatı ve ticareti yapmaktan gözaltına alınan M.A., O.K. ve S.B. adlı 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.