- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İstanbul'da seraya çevirdikleri eve uyuşturucu operasyonu yapıldı
İstanbul'da seraya çevirdikleri eve uyuşturucu operasyonu yapıldı
- 20.11.2022 - 11:53
- Güncelleme : 20.11.2022 - 12:04
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, aldıkları ihbar üzerine Avcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece’deki adreslere eş zamanlı olarak uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Polis ekiplerinin koordinesinde, düzenlenen operasyonda Avcılar'da bir eve baskın yapıldı; evin adeta uyuşturucu serasına dönüştürüldüğü görüldü.
Evin seradan farkı yok
Düzenlenen operasyonda 16 adet saksının içinde boyu 85 santimetre uzunluğunda Hint keneviri kökü, 2 kilo 763 gram Hint keneviri, uyuşturucu elde etmek için yetiştirilen bitkiler için kullanılan 8'li led ışıklandırma sistemi, 2'şer tane havalandırma motoru, fan, filtre ile termometre, 2 mini vantilatör, 8 boş saksı, bin 500 mililitre sıvı bitki gübresi, içi folyolu 2 çadır ele geçirildi.
İstanbul'da seraya çevirdikleri eve uyuşturucu operasyonu yapıldı ViDEO
3 şüpheli tutuklandı
Adreslerde ayrıca mini hassas terazi ile 2 bin 650 TL para bulunurken, evin uyuşturucu serasından farkı olmadığı görüldü.
İHA'nın haberine göre, narkotik madde imalatı ve ticareti yapmaktan gözaltına alınan M.A., O.K. ve S.B. adlı 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.