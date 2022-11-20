Petrol
87.74
-2.27%
Euro
19.235
-0.33%
Dolar
18.6096
0.08%
Altın
1.046
-0.61%
Borsa
4527
0.43%
Bitcoin
317.878
0.19%
BTXN Coin
6.28
-6.68%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Bulutlu 20 C

    İstanbul'da seraya çevirdikleri eve uyuşturucu operasyonu yapıldı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordinesinde Avcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece’de belirlenen adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonları düzenledi.
    • 20.11.2022 - 11:53
    • Güncelleme : 20.11.2022 - 12:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da seraya çevirdikleri eve uyuşturucu operasyonu yapıldı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, aldıkları ihbar üzerine Avcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece’deki adreslere eş zamanlı olarak uyuşturucu operasyonu düzenledi.

    Polis ekiplerinin koordinesinde, düzenlenen operasyonda Avcılar'da bir eve baskın yapıldı; evin adeta uyuşturucu serasına dönüştürüldüğü görüldü.

    Evin seradan farkı yok

    Düzenlenen operasyonda 16 adet saksının içinde boyu 85 santimetre uzunluğunda Hint keneviri kökü, 2 kilo 763 gram Hint keneviri, uyuşturucu elde etmek için yetiştirilen bitkiler için kullanılan 8'li led ışıklandırma sistemi, 2'şer tane havalandırma motoru, fan, filtre ile termometre, 2 mini vantilatör, 8 boş saksı, bin 500 mililitre sıvı bitki gübresi, içi folyolu 2 çadır ele geçirildi.

    İstanbul'da seraya çevirdikleri eve uyuşturucu operasyonu yapıldı ViDEO

    3 şüpheli tutuklandı

    Adreslerde ayrıca mini hassas terazi ile 2 bin 650 TL para bulunurken, evin uyuşturucu serasından farkı olmadığı görüldü.

    İHA'nın haberine göre, narkotik madde imalatı ve ticareti yapmaktan gözaltına alınan M.A., O.K. ve S.B. adlı 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    sera

    İstanbul da seraya çevirdikleri eve uyuşturucu operasyonu yapıldı #2


    Cristiano Ronaldo'dan Pepe'ye şaşırtan hareket
    Dünya Kupası

    Cristiano Ronaldo'dan Pepe'ye şaşırtan hareket

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Konya'da camiye giden yaşlı adam ölü bulundu
    3. Sayfa

    Konya'da camiye giden yaşlı adam ölü bulundu

    Görüş Bildir