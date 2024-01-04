İHA
İstanbul Kağıthane'de, saat 06.15 sıralarında Hamidiye Mahallesi Selvi Caddesi'nde hareket halindeki bir servis minibüsünde yangın çıktı.
Seyir halinde olan servis minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlarken, sürücü paniğe kapıldı.
Olay yerine gelen ekipler, araca müdahale etti
Yangını fark eden sürücü, aracı sağ şerife çekerek durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan minibüse müdahale etti.
Yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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