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İstanbul'da servis otobüsü küle döndü! Hareket halindeyken yandı

İstanbul'da servis otobüsü küle döndü! Hareket halindeyken yandı Hareket halindeki servis minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yanarken, bölgeye gelen ekipler ise yangını söndürmek için uzun süre uğraş verdi.