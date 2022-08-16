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- İstanbul'da sevgili çift, mahallelinin kabusu oldu
İstanbul'da sevgili çift, mahallelinin kabusu oldu
- 16.08.2022 - 10:20
İstanbul'da dün saat 15.00 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde sokaklarda yaşadığı öğrenilen Ahmet ve Pınar isimli çift, bir süredir binalarda konaklamaya başladı.
Geceyi binaların girişinde geçiren çift, rahatsızlık vermeye başlayınca vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
Ağır küfürler ve hakaretler ederek saldırdılar
Çift bunun üzerine vatandaşlara ağır küfür ve hakaretler ederek saldırmaya başladı.
Kavganın büyümesi üzerine Ahmet isimli şahıs, pencereden kendisine tepki gösteren bir vatandaşın camına alkol şişesi fırlattı.
Camın kırılmasının ardından çift hızla sokaktan uzaklaştı. Yaşanan dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.
Cama şişe fırlatmaktan da geri durmadılar
Olayın ardından çok sayıda vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
İHA'nın haberine göre kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan çifti yakaladı.