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    İstanbul'da sevgili çift, mahallelinin kabusu oldu

    Kadıköy’de sokakta yaşayan sevgili bir çift adeta mahallelinin kabusu haline geldi. Binalara girip konaklayan çift, kendilerine tepki gösteren bir vatandaşın camına da alkol şişesi fırlattı.
    • 16.08.2022 - 10:20
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    İstanbul'da sevgili çift, mahallelinin kabusu oldu

    İstanbul'da dün saat 15.00 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde sokaklarda yaşadığı öğrenilen Ahmet ve Pınar isimli çift, bir süredir binalarda konaklamaya başladı.

    Geceyi binaların girişinde geçiren çift, rahatsızlık vermeye başlayınca vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

    Ağır küfürler ve hakaretler ederek saldırdılar

    Çift bunun üzerine vatandaşlara ağır küfür ve hakaretler ederek saldırmaya başladı.

    Kavganın büyümesi üzerine Ahmet isimli şahıs, pencereden kendisine tepki gösteren bir vatandaşın camına alkol şişesi fırlattı.

    Camın kırılmasının ardından çift hızla sokaktan uzaklaştı. Yaşanan dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

    Cama şişe fırlatmaktan da geri durmadılar

    Olayın ardından çok sayıda vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan çifti yakaladı.

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