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İstanbul'da sevgili çift, mahallelinin kabusu oldu

İstanbul'da sevgili çift, mahallelinin kabusu oldu

Kadıköy’de sokakta yaşayan sevgili bir çift adeta mahallelinin kabusu haline geldi. Binalara girip konaklayan çift, kendilerine tepki gösteren bir vatandaşın camına da alkol şişesi fırlattı.