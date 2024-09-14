İstanbul'da Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi Gürpınar Caddesi saat 22.00 sıralarında 54 yaşındaki Zebiniso Dayıyarova isimli Türkmen kadın, sevgilisi Zebiniso Dayıyarova'dan (49) ayrılmak istiyordu.
Ancak adam bir süredir kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin, bakıcı olarak çalıştığı lüks villaya gelerek kavga çıkardıktan sonra bıçakla kadını ağır yaraladı.
AYRILMAK İSTEYEN SEVGİLİSİNİN ÇALIŞTIĞI LÜKS VİLLAYI BASTI
Ağır yaralanan kadın sesleri duyup gelen vatandaşlar tarafından çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Kadın yapılan tüm müdahaleye rağmen öldü.
TALİHSİZ KADIN KURTARILAMADI
İhbar üzerine çevredeki kameraları inceleyen polis, adamın eşkalini tespit etti.
Adam Küçükçekmece’de saklandığı evde yakalanırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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