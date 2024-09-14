İstanbul'da sevgilisinin bakıcı olarak çalıştığı villayı basıp kadını bıçaklayarak öldürdü Büyükçekmece'de yabancı uyruklu adam, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin bakıcı olarak çalıştığı villaya gelerek kavga çıkarttı. Çıkan kavgada adamın bıçak darbeleri sonucu ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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İHA

İstanbul'da Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi Gürpınar Caddesi saat 22.00 sıralarında 54 yaşındaki Zebiniso Dayıyarova isimli Türkmen kadın, sevgilisi Zebiniso Dayıyarova'dan (49) ayrılmak istiyordu.

Ancak adam bir süredir kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin, bakıcı olarak çalıştığı lüks villaya gelerek kavga çıkardıktan sonra bıçakla kadını ağır yaraladı.

AYRILMAK İSTEYEN SEVGİLİSİNİN ÇALIŞTIĞI LÜKS VİLLAYI BASTI

Ağır yaralanan kadın sesleri duyup gelen vatandaşlar tarafından çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kadın yapılan tüm müdahaleye rağmen öldü.

TALİHSİZ KADIN KURTARILAMADI

İhbar üzerine çevredeki kameraları inceleyen polis, adamın eşkalini tespit etti.

Adam Küçükçekmece’de saklandığı evde yakalanırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)