İstanbul'da sevgilisinin boğazını sıktı, ardından kendini yumrukladı Sokağın ortasında tartışmaya başlayan çift giderek hararetlenirken erkek şahıs sevgilisinin boğazına yapıştı. Sinirini alamayan şahsın kendine vurmaya başladığı anlar kayda alındı.

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İHA

Kadına şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi.

Kan donduran olay bu kez İstanbul Beşiktaş'tan.

Bir çiftin sokak ortasında başlayan sözlü tartışması giderek hararetlendi.

Kadının boğazına yapıştı

Tartışmanın uzamasıyla şiddetlenen sözlü atışma, bir anda kavgaya dönüştü.

Erkek şahıs, sinirine hakim olamayarak bir anda arkadaşının boğazına yapıştı.

Kendisini yumrukladı

Sinirini bir türlü atamayan şahıs sonrasında ise kendisine vurmaya başladı.

Bir süre daha süren tartışmanın kısa süre sonra son bulmasıyla çift gözden kayboldu.

O ilginç anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.