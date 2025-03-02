DHA

İstanbul Kağıthane'de evli ve 3 çocuk babası Mekki Kahraman çalıştığı özel hastanede, bir süre önce şiddet gördüğü eşinden kaçarak sığınma evine yerleşen evli ve 2 çocuk annesi Gülcihan D. ile tanıştı.

Birbirlerinin telefon numaralarını alan ikili, bu süre içinde görüşmeye başladı.

Bir süre sonra Kahraman ve Gülcihan D. aralarında anlaşarak emlakçıya giderek civardan bir ev kiralayıp birlikte yaşamaya başladı.

"HAYATIMDA BAŞKA BİRİ VAR"

Yaklaşık 3 ay sonra Gülcihan D., eşinden boşanması için Kahraman’a baskı yaptı.

Aralarında yaşanan tartışmada Gülcihan D., hayatında başka birisinin olduğunu öne sürerek Kahraman’a ayrılmak istediğini söyledi.

DARBEDİP KİMLİĞİNİ GASBETTİ

Bunun üzerine evden ayrılan Kahraman, ertesi gün eşyalarını almak için Gülcihan D. ile birlikte yaşadıkları eve geldi.

Kahraman daireye girdiği sırada arkasından gelen kişi onu darbetmeye başladı.

Kahraman’ı döverek dışarıya çıkaran kişi kimliğini de gasbederek yaşananları kayıt altına aldı.

DARP RAPORU ALDI

Olayın ardından hastaneden darp raporu alan Mekki Kahraman, emniyete giderek şikayetçi oldu.

Çalışma başlatan polis ekipleri, Kahraman’ı darbedip ve gasbeden kişinin Ömer D. olduğunu tespit etti.

Devam eden çalışmalarda Ömer D. polis tarafından gözaltına alındı.

ADLİ İŞLEM YAPILDI

Emniyette ifadesi alınan Ömer D.’ye 'Kasten yaralama', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Yağma' suçlarından adli işlem yapıldı.

Adliyeye sevk edilen Ömer D., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAVCILIK KARARIYLA SERBEST KALDI

Diğer yandan Gülcihan D.’nin Mekki Kahraman hakkında şikayetçi olduğu bilgisi edinildi.

Emniyette 'Kasten yaralama' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından ifadesi alınan Mekki Kahraman, savcılık kararıyla serbest kaldı.

HER İKİSİNDEN DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay nedeniyle Mekki Kahraman’ın çalıştığı hastanede işten çıkarıldığı ve bu yüzden mağdur olduğu da öğrenildi.

Diğer yandan Mekki Kahraman’ın da kendisini darbeden Ömer D. ile Gülcihan D. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu da öğrenildi.

"AYILDIĞIMDA BİR DAHA VURMAYA BAŞLADI"

Olayla ilgili konuşan Mekki Kahraman şu sözleri kullandı:

Onunla ben çalıştığım hastanede tanıştım. Numaralarımızı birbirimize verdik. Süreç ilişki durumuna geldi. Bu bayan kadın sığınma evinde duruyordu. Biz onunla tanıştık ve dışarıya çıktık.



O bana, 'Ben kadın sığınma evinden çıkmak ve ev tutmak istiyorum' dedi. Gittik ve bir emlakçıdan evimizi tuttuk. Kira kontratı zaten benim üstümeydi. 2-3 ay böyle geçti birlikte olduk. Bu benden ayrılacağını söyleyince ben de 'Tamam' dedim.



En azından geleyim eşyamı alayım dedim.Kendisine de geleceğimi söylemiştim. Tam kapıdan içeriye girdim kapıyı kapattım ve iç kapıyı açacakken birden dış kapı açıldı. Bu şahıs geldi ve beni hem içeride hem de dışarıda darbetti.



O sırada kafamı kaldırıma çarptım. O sırada 10-15 saniye bayıldım. Ayıldığımda bir daha vurmaya başladı. Sonra da videomu çekti ardından da kimliğimi aldı. Yani beni gasbetti.

"ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYOR"

Saldırganların ceza almalarını istediklerini belirten Kahraman şöyle konuştu: