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- İstanbul'da sevgilisiyle eve çıkmak istedi, başına gelmeyen kalmadı
İstanbul'da sevgilisiyle eve çıkmak istedi, başına gelmeyen kalmadı
Esenyurt'ta sevgilisi ile ayrı eve çıkmak isteyen şahsa, kızın ailesi kaldırım taşı ile saldırdı. Bıçakların da çekildiği olay, boks maçını aratmadı.
- 03.08.2022 - 10:32
- Güncelleme : 03.08.2022 - 10:34
İstanbul'da geçtiğiniz pazartesi günü Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan İran uyruklu bir kız, erkek arkadaşıyla ayrı eve çıkmak istedi.
Ailesinin izin vermemesi sebebiyle sevgilisi, kızın evine gelerek "Kız arkadaşımı burada zorla tutuyorsunuz." dedi.
Bu sözler üzerine aile ve erkek arkadaş arasında çıkan tartışma sokağa taşarken ortalık savaş alanına döndü.
Genç kız sinir krizi geçirdi, bileklerini kesmeye çalıştı
Kaldırım taşı ve bıçakların da kullanıldığı kavgada sinir krizi geçiren genç kız ise bileklerini kesmeye çalıştı.
İHA'nın aktardığına göre yaşanan kavga, çevredeki vatandaşların müdahalesi ile son buldu.
O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
İstanbul'da sevgilisiyle eve çıkmak istedi, başına gelmeyen kalmadı VİDEO