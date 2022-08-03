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İstanbul'da sevgilisiyle eve çıkmak istedi, başına gelmeyen kalmadı

İstanbul'da sevgilisiyle eve çıkmak istedi, başına gelmeyen kalmadı

Esenyurt'ta sevgilisi ile ayrı eve çıkmak isteyen şahsa, kızın ailesi kaldırım taşı ile saldırdı. Bıçakların da çekildiği olay, boks maçını aratmadı.